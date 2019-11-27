國際財經

路透引述多位知情人士指出，阿布扎比投資管理局(ADIA)考慮在沙地阿美的首次公開招股(IPO)投資至少10億美元(約78億港元)。

沙地阿美IPO預計集資高達256億美元，主要依賴沙地及波斯灣投資者支持。

報道指出，其中兩名消息人士稱，ADIA考慮至少投資10億美元，另有消息指，考慮金額介乎15至20億美元。另一名消息人士表示，ADIA尚未作出投資數額的最終決定，而且將須要獲得董事會同意。

ADIA資產據估計將近7000億美元。ADIA發言人及沙地阿美不予置評。