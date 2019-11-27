國際財經

美國總統特朗普稱接近達成中美貿協，惟中國經濟數據欠佳，影響市場投資氣氛，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時47分，英國富時100指數報7424點，升21點或0.29%；德國DAX指數報13234點，跌2點或0.02%；法國CAC 40指數報5927點，跌1點或0.03%；意大利富時MIB指數報23556點，升9點或0.04%。

道指期貨暫報28135點，升5點。

中美貿易協議繼續傳出正面消息。美國總統特朗普表示，白宮已接近與北京政府達成一項貿易協議。他與中國國家主席習近平關係良好，相信習近平能處理好香港問題，又說中美達成貿易協議已到最後階段，可以說是貿易界一項最重要的協議，但與此同時，美國希望香港一切順利。

中國商務部昨日表示，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽於當天上午通話，雙方就彼此核心關切問題進行了討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

美國白宮高級顧問康韋(Kellyanne Conway)亦表示，美國和中國接近達成一項貿易協議，仍然繼續磋商，但表明強制技術轉讓、知識產權竊取，以及與中國每年5000億美元的貿易失衡，這些是不合理的。

中國經濟數據方面，國家統計局公布，10月規模以上工業企業實現利潤總額按年下跌9.9%，至4275.6億元人民幣，連續第3個月錄得負增長，且跌幅較9月的5.3%擴大4.6個百分點，並創2011年以來最大跌幅。

英國脫歐方面，英國《金融時報》報道，歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，與英國商討新貿易協定將是完成脫歐協議後的優先工作。他承認，如果英國在1月31日前正式脫離歐盟後，雙方開始貿易協定的商討，然後要在明年12月底完成貿談，確實存在很大難度，但歐盟將會把達成有關協定訂為優先工作，爭取完成上述目標。

油價偏軟，因美國上周原油庫存增加，但中美貿易樂觀情緒限制跌勢。紐約原油期貨現時每桶報58.39美元，跌0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油報64.26美元，跌0.01美元或0.02%。

美國能源資訊局(EIA)稍後公布官方數據，市場預期EIA將公布上周原油庫存減少約60萬桶，汽油與精煉油庫存分別增加160萬桶與170萬桶。