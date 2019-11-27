國際財經

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)首款全電動貨車Cybertruck，已取得25萬輛訂單。

特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)過去一直在Twitter發文推廣Cybertruck，並且持續更新其收到的訂單數量。周二晚上，他在發布了「250k」，顯然是指訂單數量。

馬斯克早前特別提及，集團仍未為Cybertruck作任何宣傳，預期2021年下半年能夠正式交付。

特斯拉上周四公開Cybertruck時，聲稱車窗防彈，結果現場測試被鐵球打出兩個大坑。