國際財經

日本央行貨幣政策審議委員會委員櫻井真表示，如果海外經濟增長放緩對日本經濟的影響溫和，那麼央行在決定是否進一步放寬貨幣政策時，可以花時間仔細研究經濟數據。

他認為，央行必須持續進行貨幣寬鬆，但指出觀察政策對金融體系副作用的必要性增強，央行應對全球經濟惡化跡象及其對日本的影響作出反應。

櫻井真又說，如果發生一場危機並有可能擾亂日本金融體系，那麼就有必要作出大膽的政策回應。不過，倘若貿易問題導致的海外經濟放緩比較溫和，其對日本經濟的影響也較為和緩，那就可以在決策過程中仔細研究經濟指標。