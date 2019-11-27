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特朗普:接近達成中美貿協 希望香港有民主



美國總統特朗普表示，白宮已接近與北京政府達成一項貿易協議。與此同時，華盛頓政府與香港示威者並肩，希望看到香港有民主。白宮高級顧問康韋稱，貿磋癥結包括強制技術轉讓、知識產權竊取及貿易失衡。

美股三大指數又新高 道指高收55點



在零售股帶動下，美股三大指數再刷新即市新高及收市新高。道指收市漲55點或0.20%，報28121點，盤中高見28146點；標指收市漲0.22%；納指攀升0.18%。百思買(Best Buy)業績勝預期，股價收升9.86%，帶動零售股在感恩節前升0.81%，亞馬遜亦上揚1.30%。藥廠默克高收1.91%，但輝瑞下滑1%。

李克強:十四五規劃保持經濟運行合理區間



國務院總理李克強稱，2021至2025年即「十四五」時期，外部環境不確定及挑戰更多，編製中國「十四五」規劃要突出保持經濟運行在合理區間。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部10月商品貿易逆差按月跌5.7%，市場原本預計逆差擴大；新屋銷售按月降0.7%，遜預期。標普/Case-Shiller美國9月20大城市樓價指數按年漲2.1%，勝預期。會議局11月消費者信心指數125.5，低於預期。

￭ 美滙指數尾段跌0.09%，報98.23；日圓兌美元曾跌0.26%見兩周低位。英國第二輪民意調查顯示執政保守黨對工黨的領先幅度收窄，英鎊兌美元走軟0.24%。

￭ 黃金ETF基金SPDR持金量增15.0714萬盎斯；紐約期金升0.2%，每盎斯收報1460.3美元。

￭ 紐約期油收市升0.6%，每桶報58.41美元；布蘭特期油漲0.9%。

￭ 倫交所(LSEG)通過以270億美元收購Refinitiv的議案。

￭ 英國股市收市進賬0.09%；德國跌0.08%；法國回升0.08%。

￭ 習近平主持召開中央深化改革委員會會議稱，續全面深化改革。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26920點，較昨日恒指收市高水6點。

￭ ADR港股比例指數報26936點，較港收市高22點。

￭ 長實(01113)接納中航國際(00161)10月初獲母企提出私有化全數已發行H股。

￭ 阿里健康(00241)中期虧損收窄至110.2萬元人民幣，不派中期息。

￭ 青島港(06198)附屬收購中遠海運港口(阿布扎比)的33.335%股權。

￭ 江山控股(00295)以總代價11.66億元人民幣，悉售中國附屬持有10個太陽能項目。

￭ 粵豐環保(01381)以總代價3.4億元人民幣，購中山垃圾焚燒發電廠權益。

￭ 中國全通(00633)售深圳手機屏幕業務三成權益，代價3億元人民幣。

￭ 中鐵(00390)附屬合共中標31項工程，涉及總額471.34億元人民幣。

￭ 雲銅(00033)以每股0.11元配售新股，集資淨額1425萬元。

￭ 金山工業(00040)中期溢利按年大增6.8倍，中期股息2仙。

￭ 中信銀行(00998)獲准在全國銀行間債市發行不超過400億元人民幣的無固定期限資本債券。

￭ 政府去信立法會財委會，撤回中大及港大翻新及興建醫療教學大樓的撥款項目，分別涉及近6000萬元及逾1.9億元；當局爭取今個立法年度內再提交財委會。