國際財經

美股周二造好，三大指數在零售股帶動下，再刷新即市新高及收市新高，本月已第10次收市破頂。歐股個別發展，美滙指數反覆回軟，日圓滙率疲弱。金價窄幅反彈，油價續升。

道指收市漲55點或0.20%，報28121點，盤中高見28146點；標指盤中高見3142點，收市報3140點，上漲0.22%；納指盤中高見8659點，收市報8647點，攀升0.18%。

百思買績優 股價飆一成

電器零售商百思買(Best Buy)上季業績勝預期，股價收市飆9.86%，Dick's體育用品季度業績亦報捷，股價大漲超過18%，帶動零售股在感恩節前升0.81%。亞馬遜股價亦上揚1.30%。多隻消費相關類別股份包括寶潔、迪士尼、可口可樂和麥當勞，股價都借勢進賬逾1%。藥廠默克高收1.91%，為表現最強的道指成分股，不過，藥業分銷集團Walgreens下挫1.71%，為跌幅最大的道指成分股，藥廠輝瑞都下滑1%。

歐股Stoxx 600指數收市微升0.10%；英股漲0.09%，德股跌0.08%，法股則升0.08%。

中國商務部周一表示，中美雙方曾通過電話，討論共同關注的核心問題，就如何解決有關首階段貿易協議的問題達成共識，並且同意就餘下問題保持聯絡。雙方會否在12月15日美國對中國貨加徵新一輪關稅的日期前達成折衷方案，成為市場焦點。

美滙指數窄幅反覆回軟，尾段跌0.09%，報98.23；日圓兌美元曾跌0.26%，每美元兌109.21日圓的兩周低位，美市尾段跌幅縮窄至0.12%，每美元兌109.05日圓。英國第二輪民意調查顯示執政保守黨對工黨的領先幅度收窄，拖累英鎊走軟0.24%，兌1.2868美元。歐羅微升0.09%，兌1.1025美元。

全球最大的黃金交易所買賣基金(ETF)SPDR持金量增加15.0714萬盎斯，為一個月最大增幅，消息支持紐約期金升0.2%，收市每盎斯報1460.3美元。

國際油價續造好，紐約期油收市升0.6%，每桶報58.41美元；布蘭特期油亦漲0.9%，每桶收報64.27美元。比特幣十連跌，是史上最長跌浪，據Coindesk資料，盤中曾回落逾0.7%至7012美元。

美國數據方面，S&P Case-Shiller 20大城市樓價指數9月按年升2.1%，同期全美樓價按年上漲3.22%，兩者升幅均大過分析師預期。美國商務公布的10月新屋銷售按月跌0.7%，經季節調整後，以年率計為73.3萬間，高於預期。會議局公布的11月消費信心指數連跌4個月報125.5，低於預期的127。