國際財經

美國「一元店」集團Dollar Tree預期，包括聖誕黃金零售檔期在內的第四季業績將低於市場估計，主要受華府加徵中國貨關稅的政策拖累。

消息公布後，Dollar Tree股價早段一度急挫17%，市值蒸發45.3億美元。

Dollar Tree最新估計，第四季每股經調整盈利介乎1.7至1.8美元，遠低於分析員估計平均值2.02美元。集團財務總監Kevin Wampler表示，如果華府在12月15日向尚未加徵關稅的中國進口貨加徵關稅，將導致集團本季貨物成本增加1900萬美元，勢必打擊利潤。

Wampler披露，雖然集團也想通過重新議價及取消訂單，減少中國貨關稅的衝擊，但時間上來不及實施應對策略，華府在9月1日加徵部分中國貨關稅，集團已被迫全數承擔有關稅款。同時，集團也因應關稅效應，向下修訂年度利潤預測。

Dollar Tree估計，第四季收入介乎63.3億至64.4億美元，中位數低於分析員估計平均值64.1億美元。公司指出，今年黃金零售銷售檔期較正常少6天，影響了收入預期。

Dollar Tree公布截至11月2日止第三季，每股經調整盈利為1.08美元，低於分析員估計平均值1.13美元；同店銷售收益增幅為2.5%，也低於預期的2.54%。