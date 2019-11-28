即巿股評 港股直擊 國際財經

恒指昨天高開後倒跌0.29%(79點)，收報26913點。阿里巴巴(09988)來港第二上市報捷，收187.6元，較招股價176元，升6.6%，市值超過騰訊(00700)變身「股王」。可惜即使如此，又有A股進一步「入摩」擴容，以及美股再度破頂，仍不足以令港股企穩27000點關。

美股三大指數周一(25日)齊齊創出收市新高，道瓊斯工業指數、標普500指數、納斯特指數今年以來分別進賬20.3%、25%、30.1%。

美股近日持續上揚，主要是兩大關鍵因素促成：中美貿易戰與聯儲局貨幣政策，均釋出利好訊息。繼兩國領導人「出口術」後，中國商務部證實雙方談判代表再度通電話，同意就第一階段協議剩餘事項保持溝通，市場預期第一階段貿易協議落實簽訂僅是時間問題，細節會否涉及撤銷已加徵的關稅尚未可知，惟只要兩國關係沒有惡化，投資者風險胃納便不致收縮。

另一方面，聯儲局主席鮑威爾最新發言表明，美國經濟穩定，目前貨幣政策仍然合適，與局方其他成員口徑統一，都暗示在三度減息之後，12月11日的今年最後一次議息會議可按兵不動。CME FedWatch資料顯示，聯儲局下月維持利率不變的機率高達96.3%，加息的可能性甚至有3.7%！各國積極採取寬鬆政策後，近期已略見忍手，央媽傾向觀望放水大計是否像聯儲局般有效地刺激本身經濟，因此，市場信心明顯好轉。

不過，值得關注的是，美股三大指數破頂，但仍跑輸小型股指數羅素2000，後者周一上漲2.07%，並錄得52周新高，有分析相信可繼續為牛市加添柴火。

以往美股刷新紀錄的軌跡，普遍是細股先彈出，其後到巨企發威，待購買力耗盡，小型股亦會率先遭殃，回調幅度也較深，強勢股到最後才下跌，故羅素2000被視作領先指標。

按這一輪「科技牛市」往績，破頂多數是從羅素2000而始，然後依次是納指100、納指、標指、道指。惟自2018年1月底高峰後，上述順序漸漸「兜亂」，標指有時一馬當先，羅素2000迄今卻一直未收復失地。

美股升勢「不同尋常」，箇中原因估計是牛氣不足，不同板塊或類別的股份漸呈分化，這從紐交所指數中長線市寬未跟隨大市轉強而出現背馳可見一斑，反映市底明顯並不如前，本欄因此相信美股縱有條件造好，亦無法重現狂牛。

摸頂容易估頂難，現階段不宜預測美股上升空間尚有多少，反而應該留意下調風險。

附【圖】所見，恐慌指數(VIX)周一收市報11.87，屬今年新低，代表投資者漠視市況轉趨波動的風險，憧憬「慢牛」延續，惟一旦VIX抽高，美股恐要回調。事實上，美股於累積二至三成漲幅後，技術上確實有調整壓力，按標指近年維持在長期升軌運行的表現，預估回落到3000點以下，才有利消化沽盤，然後再展升勢。

信報投資研究部

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