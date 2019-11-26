國際財經

中美經貿談判代表再次通電話，惟市場仍關注英國大選及脫歐進展，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7402點，升5點或0.08%；德國DAX指數報13205點，跌41點或0.31%；法國CAC 40指數報5916點，跌8點或0.14%；意大利富時MIB指數報23389點，跌77點或0.33%。

道指期貨暫報28023點，跌16點。

中美貿易談判方面，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽通話，雙方就解決彼此核心關切問題進行討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

《環球時報》引述接近貿易談判的專家指出，雙方可能談及關稅減免，採購農產品以及面對面會議的問題。高盛駐紐約全球外滙和新興市場策略聯席主管Zach Pandl表示，美國有機會取消對中國加徵的部分關稅。

數據方面，德國12月GfK消費者信心指數升至9.7，高於上月及預期的9.6，反映家庭支出將持續撐起德國年底經濟增長。英國10月購房抵押貸款批准宗數為4.12萬宗，為7個月低位；抵押貸款發放金額增加34.52億英鎊，為2016年3月以來最高增幅。

英國下月將舉行大選，市場研究機構Kantar調查結果顯示，英國反對黨工黨在民調中落後保守黨的幅度在過去一周從18個百分點縮小至11個百分點。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報58.23美元，升0.22美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報63.79美元，升0.14美元或0.22%。