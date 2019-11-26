國際財經 即巿股評

在紐約期油大跌以及加拿大央行副行長威爾金斯的鴿派言論推動下，美元/加元於上周整體呈上升狀態，滙價於上周四(11月21日)凌晨升至1.3325，刷新10月10日以來的逾一個月新高。然而，當日晚上加拿大央行行長波羅茲(Poloz)表示貨幣政策狀況大體合適，並且具有相當刺激性，這降低了該國進行預防性降息的可能性。美元/加元短線下跌近60點至1.3270水平。

除此之外，加拿大經濟數據同樣有利於加元上漲。加拿大9月零售銷售按月減少0.1%，高於市埸預期減少0.3%，美元/加元在數據公布後曾跌至1.3252。但美國經濟數據同樣造好，美國11月Markit製造業採購經理指數(PMI)以及美國11月密歇根大學消費者信心指數均超出市場預期，其後美元/加元由跌轉升，滙價出現小形V型反彈，目前在1.3300水平波動。

值得留意的是，美國將於周三(11月27日)公布第三季度國內生產總值(GDP)，而加拿大亦會於周五(11月29日)21:30公布9月GDP，投資者需密切留意數據會否左右美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元自10月29日觸及3月低位1.3039後見底回升，在日線圖形成上升通道，之後滙價於11月基本沿著上升通道保持上升趨勢，其間於11月20日觸及上升通道底部1.3260後獲得支持並再度展開反彈，一度升至1.3325，挑戰1.3220-1.3240阻力區域。若短期內滙價能升破該阻力區的話，後市有機會再度挑戰1.3430，甚至是5月高位1.3560水平。

交易策略方面，我們根據11月20日策略於1.3320建立的美元/加元沽盤（下望1.3180，升穿1.3370止損）已於1.3285提前平倉，獲利35點。短期內待美元/加元回升至1.3320-1.3340區域沽出，下望1.3180，升穿1.3370止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供