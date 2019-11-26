國際財經

中美經貿談判代表再次通電話，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時33分，英國富時100指數報7397點，升1點或0.02%；德國DAX指數報13237點，跌9點或0.07%；法國CAC 40指數報5924點，跌不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報23496點，升41點或0.18%。

道指期貨暫報28054點，升15點。

中國商務部表示，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽通話，雙方就解決彼此核心關切問題進行討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

《環球時報》引述接近貿易談判的專家指，雙方可能談及關稅減免，採購農產品以及面對面會議的問題。高盛駐紐約全球外滙和新興市場策略聯席主管Zach Pandl表示，美國有機會取消對中國加徵的部分關稅。

數據方面，德國12月GfK消費者信心指數升至9.7，高於上月及預期的9.6，反映家庭支出將持續撐起德國年底經濟增長。

美國聯儲局主席鮑威爾表示，只要經濟數據顯示增長溫和，目前的貨幣政策可能仍是合適，認為政策有利支持強勁就業市場。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報57.98美元，跌0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報63.7美元，升0.05美元或0.08%。