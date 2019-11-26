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今日 11:31 國際財經

西太平洋銀行CEO及主席雙雙下台

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捲入嚴重洗錢醜聞的澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank)公布，行政總裁哈策(Brian Hartzer)將辭職，主席Lindsay Maxsted亦提前退休。

金融犯罪監管機構澳洲交易滙報及分析中心(AUSTRAC)上周指控，西太平洋銀行違反反洗錢規定2300萬次，其中包括未監控及報告兒童性犯罪者之間的付款行為。

Lindsay Maxsted發聲明稱，向包括股東在內的所有利益相關者尋求反饋之後，調整董事會和管理層是最符合銀行的利益。他將在明年上半年提前退休。

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