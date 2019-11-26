國際財經

美國民主黨籍國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)表示，一個獲民主黨支持的《美墨加協定》版本已經很接近完成階段，該黨將作最後審查。這意味該項取代《北美自由貿易協定》的協議有望在今年底前得到美國國會通過。

周一較早時，美國總統特朗普在白宮向記者發表批評，指佩洛西無能力讓《美墨加協定》在今年底前得到美國國會通過。

佩洛西其後發表聲明，表示負責《美墨加協定》的民主黨領袖與貿易代表辦公室討論草案進程，在改善美國勞工權益方面已有很大進展，現時只須完成最後審議文本。





