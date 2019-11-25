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人行:經濟下行壓力大 異常波動不容忽視



人民銀行報告稱，未來中國經濟下行壓力有所加大，潛在風險隱患短時間內難以消除，金融市場存量風險仍須進一步化解，異常波動風險不容忽視。

外交部召見美駐華大使 促停止利用涉港問題干涉內政



外交部副部長鄭澤光召見美國駐華大使布蘭斯塔德，就美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》提出強烈抗議，敦促美方停止插手香港事務、干涉中國內政。

美股收市破頂 道指升190點納指漲1.32%



中國加強知識產權保護力度，市場視為有利美中達成首階段貿易協議，美股高開高走，三大指數齊創收市新高，標指和納指並創即市新高。道指以近全日高位收市，升190點或0.68%；標指漲0.75%；納指上揚1.32%。晶片股輝達(Nvidia)飆4.89%，英特爾漲2.08%；蘋果和亞馬遜分別升1.75%及1.61%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國民主黨料12月初完成特朗普「通話門」彈劾調查報告。

￭ 美滙指數尾段靠穩；日圓兌美元跌0.29%；英國執政保守黨大選勝算較高，英鎊兌美元回升0.54%；歐羅兌美元則反覆回軟。

￭ 紐約期金跌0.5%，每盎斯收報1456.9美元。

￭ 紐約期油與布蘭特期油收市都升0.4%。

￭ 比特幣曾急挫11%，至6530美元，尾段回升上7220美元水平。

￭ 法國：不禁止華為參與當地5G建設，當局有權作個案審查。

￭ 英國股市收升0.95%；德國進賬0.63%；法國反彈0.54%。

房委會房協料5年建逾10萬公營房屋



運輸及房屋局向立法會提交文件，預計房委會和房協在5年期內的公營房屋總建屋量，合共為10.07萬個單位，但實際的落成時間有機會改變。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27075點，較昨日恒指收市高水82點。

￭ ADR港股比例指數報27040點，較港收市高47點。

￭ 中國創新投資(01217)向心夫婦涉違台灣國安法，移送台北地檢署問話。

￭ 中國綠寶(06183)以每股0.287元配售新股，集資淨額6651.77萬元。

￭ 英皇國際(00163)中期虧損5.19億元，中期息3.5仙。英皇娛樂酒店(00296)中期盈利按年升37.43%，中期息3仙。