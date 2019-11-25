國際財經

從事企業軟件解決方案業務的惠普企業(HPE)公布，第四季錄得利潤4.8億美元，去年同期虧損7.57億美元；每股盈利為36美仙，收入跌9%至72.2億美元；分析員預測值是35美仙與74億美元。

消息公布後，HPE股價在市後時段跌3%。

HPE行政總裁Antonio Neri表示，集團將繼續致力改善業務組合，推動利潤率較高的業務，包括雲業務等。

集團未改變今年度每股盈利預測，依然是1.01至1.17美元，經調整後則介乎1.78至1.94美元。