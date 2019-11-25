國際財經

中國收緊對知識產權的規管，市場視為有利美中達成首階段貿易協議，美股高開高走，道指以近全日高位收市創新高，標指和納指也創收市新高，並創即市新高；歐股亦報捷。美滙靠穩，金價走軟，國際油價則上揚。

三大指數創收市新高 晶片股升

美股道指高開42點，收市升190點或0.68%，報28066點，盤中最高觸及28068點。標指漲0.75%，收報3133點，以整數點計為全日最高位；納指上揚1.32%，收報8632點，即市最高曾見8633點。

貿易戰敏感的晶片股帶頭造好，輝達(Nvidia)收市飆4.89%，道指成分股英特爾漲2.08%。科網龍頭公司蘋果和亞馬遜分別升1.75%及1.61%。

歐洲股市造好，Stoxx 600指數收市漲1.02%；英股升0.95%，德股和法股進賬0.63%及0.54%。

中國政府周日發出指引加重違反知識產權的罰則，考慮降低盜竊知識產權的刑事入罪標準。美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)稱，美國仍有可能在年底前與中國達成首階段貿協，但警告美國總統特朗普不會對香港的抗議活動視而不見。

美國龍頭低佣金投資理財證券商嘉信理財(Charles Schwab)以全換股方式收購德美利(TD Ameritrade)，涉資2207億港元，刺激德美利收市股價抽高7.58%，嘉信理財都升2.30%。法國LVMH達成以162億美元現金收購美國珠寶商Tiffany，Tiffany股價炒高6.17%。

貿易談判樂觀情緒帶動，美滙指數窄幅靠穩， 美市尾段升0.05%，報98.32；日圓則連挫4個交易日，跌0.29%，至每美元兌108.94日圓的一周低位。市場視英國執政保守黨大選勝算較高為利好消息，英鎊回升0.54%，兌1.2901美元；歐羅則反覆回軟0.10%，兌1.1010美元。紐約期金價格續跌0.5%，每盎斯收報1456.9美元。

國際油價上揚，紐約期油收市漲0.4%， 每桶報58.01美元；布蘭特期油收市升0.4%，每桶報63.65美元。比特幣曾急挫11%至6530美元。數據方面，芝加哥聯儲銀行的10月全國活動指數報負0.71，低於預測的負0.2和9月的負0.4。