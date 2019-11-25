國際財經

市場憧憬中美兩國可能在12月中達成首階段貿易協議，避險情緒降溫，國際金價周一滑落。

紐約12月期金收市跌6.7美元或0.5%，每盎斯報1456.9美元。12月期銀收市跌11美仙或0.7%，每盎斯報16.88美元。

中國政府前一天公布更多保護知識產權措施，官員們也發表對貿易談判樂觀的言論，被視為美股上揚而金價下滑的主因。

Oanda高級分析員Craig Erlam表示，貿談消息正面導致金價偏軟。美國大型企業併購消息刺激股市扳升，同樣不利金價。