國際財經

沙地阿拉伯金融企業Samba表示，當地國營石油企業沙地阿美(Saudi Aramco)首次公開招股(IPO)，已經吸引到沙地的零售投資者參與認購，截至周一這些散戶的認購申請金額達217.7億里亞爾(折合約455億港元)。

沙地阿美計劃發售1.5%股份，最高集資額為960億里亞爾。根據Samba上周五提供的數據顯示，沙地阿美仍未獲超額認購，機構與零售投資者的認購申請金額，合共只有724億里亞爾。

沙地阿美的零售投資者截止認購時間為11月28日，機構投資者截止認購時間為12月4日。