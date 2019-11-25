國際財經

美企併購交易及國際貿易局勢進展等消息利好市場情緒，美股持續上揚，市場同時關注聯儲局主席鮑威爾稍候發表的講話。

截至本港時間晚上約11時10分，道指現報27986點，升110點或0.4%；標普500指數報3126點，升16點或0.53%；納指報8597點，升77點或0.91%。

全球股市近日向好，道指創紀錄高位，德國股市雖未創紀錄新高但亦大幅上漲。不過，在美股大漲之際，恐慌指標VIX亦同步上漲，為6個月以來首次，這似乎釋放一個非常危險的訊號。

根據FactSet數據，有「恐慌指數」之稱的Cboe波動率指數(VIX)，從本月初起與標普500指數開始同步上漲。在過往，VIX通常與美股走勢成反比，而當前VIX與美股同漲的罕見局面，再度引發市場熱議。VIX與標普500指數之間連續10天的滾動關聯性在11月14日變為正數，這種情況是6個月來首次出現。

美國政治局勢方面，前紐約市長、彭博資訊創始人、億萬富豪彭博(Mike Bloomberg)正式宣布將角逐民主黨總統競選。他表示，自己的溫和政策立場，以及在商業、政府和慈善領域的經驗，將助其擊敗特朗普。分析稱，彭博遲來的參選決定，顯示出他對其餘17位民主黨候選人，能否戰勝現任總統特朗普感到懷疑，目前距離民主黨初選僅有3個月的時間。

中美貿易談判反覆，《環球時報》在Twitter發文表示，中國與美國非常接近達成第一階段貿易協議。《華爾街日報》報道，中方早前邀請美國談判代表到北京進行新一輪面對面磋商，以求打破僵局，但預計美方代表本周不會前赴北京談判。

個股方面，全球最大奢侈品集團路易威登(LV)母公司法國路易威登集團(LVMH)，以163億美元(約1271.4億港元)現金收購美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)，刺激後者股價升逾5%。

歐股方面，英國富時100指數報7394點，升67點或0.92%；德國DAX指數報13236點，升72點或0.55%；法國CAC 40指數報5923點，升30點或0.51%；意大利富時MIB指數報23427點，升168點或0.72%。