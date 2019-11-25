國際財經

德國智庫Ifo表示，德國11月企業信心輕微回升，預料該國第四季經濟將增長0.2%，因其國內經濟力道可以抵消製造業衰退。

Ifo稱，德國經濟正在經歷疲弱階段，因其依賴出口的製造業受到貿易摩擦、汽車業陷入困境，以及英國脫歐不確定性的衝擊。

另外，德國11月Ifo企業景氣判斷指數為95，符合預期，亦高於10月的94.7。

德國智庫Ifo經濟學家沃爾拉貝(Klaus Wohlrabe)表示，現在談論德國經濟好轉還為時過早。有企業界表示，仍無法對工業訂單狀況感到滿意。