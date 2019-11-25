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今日 18:28 國際財經

關注貿談脫歐進展 歐股中段續升

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中美就貿易談判發放正面訊息，以及英國脫歐僵局或有進展，利好市場氣氛，歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7377點，升51點或0.7%；德國DAX指數報13225點，升61點或0.46%；法國CAC 40指數報5925點，升32點或0.55%；意大利富時MIB指數報23430點，升171點或0.74%。

道指期貨暫報27939點，升77點。

中美於過去的周末披露雙方有意願簽訂首階段協議的訊息。美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)亦稱，美國仍然有可能在年底前，與中國達成首階段貿易協議，但警告華府不會對香港的情況，以及中國在南海或全球其他地區的活動視而不見。

《環球時報》在Twitter發文表示，中國與美國非常接近達成第一階段貿易協議。報道引述接近中國政府的專家說法稱，中國仍致力於在平等基礎上與美國繼續展開第二階段、甚至第三階段貿易協議的談判。

不過，《華爾街日報》報道，中方早前邀請美國談判代表到北京進行新一輪面對面磋商，以求打破僵局，但預計美方代表本周不會前赴北京談判。

英國脫歐方面，首相約翰遜誓言，一旦保守黨在下月12日的國會選舉勝出，他將兌現諾言，在聖誕節前在國會表決脫歐協議，冀擺脫脫歐僵局。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報57.75美元，跌0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油報63.37美元，跌0.02美元或0.03%。

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