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上周一(11月18日)英國脫歐黨候選人從40多個非保守黨佔據的席位競選中退出，經市埸解讀後認為這有助保守黨贏得更多議席，提振了市埸的樂觀情緒，英鎊/美元受帶動升至10月22日以來的三周新高1.2985。雖然其後英鎊滙價走勢反覆，於周內一度回吐逾百點，但是歐洲央行於上周四(11月21日)公布的10月議息會議紀要暗示短期內不會加大寬鬆政策力度，歐羅/美元刷新兩周高位，同時帶動英鎊/美元再度上漲並升至日內高位1.2970。

然而，英國反對黨工黨同日發表競選宣言後，英鎊/美元出現獲利平倉盤，回吐所有日內漲幅並由升轉跌。除此之外，上周五(11月22日)公布的英國11月製造業及服務業採購經理指數(PMI)均低於市埸預期，而服務業PMI只有48.6，為2016年7月以來首度跌穿盛衰分界線。英鎊/美元短線插水50點，之後滙價於當日跌至1.2823，刷新11月13日以來的一周新低。

今日(11月25日)英鎊/美元有所企穩，並小幅反彈至1.2880附近水平，似乎仍未擺脫1.2800至1.3000之間的整固區域。事實上，英鎊/美元自10月21日升至五個月新高1.3012後回落，其後五周內基本處於1.2800至1.2980之間上落整固。若英國選戰未來沒有特別消息的話，匯價很大機會維持在區間整固，若能升破1.3000關口才有望進一步回升至1.3200甚至1.3400區域。

交易策略方面，我們根據11月12日策略於1.2970建立的英鎊/美元沽盤（下望1.2810，升穿1.3025止損）已於1.2920提前平倉，獲利50點。短期內待英鎊/美元下跌至1.2780-1.2800區域買入，上望1.2970，跌穿1.2755止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供