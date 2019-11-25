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今日 16:44 國際財經

中美貿談進展樂觀 歐股早段上揚

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中美貿易談判消息正面，以及英國脫歐僵局或有進展，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報7368點，升41點或0.57%；德國DAX指數報13261點，升98點或0.74%；法國CAC 40指數報5926點，升33點或0.57%；意大利富時MIB指數報23474點，升214點或0.92%。

道指期貨暫報27941點，升79點。

中美兩國元首上周末就貿易談判發放的訊息，都顯示雙方有意願簽訂首階段協議。美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)亦稱，美國仍然有可能在年底前，與中國達成首階段貿易協議，但警告華府不會對香港的情況，以及中國在南海或全球其他地區的活動視而不見。

《環球時報》在Twitter發文表示，中國與美國非常接近達成第一階段貿易協議。報道引述接近中國政府的專家說法稱，中國仍致力於在平等基礎上與美國繼續展開第二階段、甚至第三階段貿易協議的談判。

不過，有分析員指出，如果美國總統特朗普簽署兩條涉及香港人權及示威的法案，可能對貿談構成負面影響。

英國脫歐方面，首相約翰遜誓言，一旦保守黨在下月12日的國會選舉勝出，他將兌現諾言，在聖誕節前在國會表決脫歐協議，冀擺脫脫歐僵局。他又公布保守黨的競選政綱，並沒有提出大灑金錢式的具體承諾，除了解決脫歐問題外，主要強調將對公共事業作出更多撥款。

主要產油國可能延長減產協定，加上全球市場重新燃起中美可能很快簽署首階段貿易協定的期望，油價扭轉上日的跌勢，今日回穩。紐約原油期貨在昨日挫逾1%後，現時每桶報58.06美元，升0.29美元或0.5%；倫敦布蘭特期油報63.74美元，升0.35美元或0.55%。

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