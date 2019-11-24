熱門：

今日 05:07 國際財經

亞馬遜興訟 挑戰美國防部授予微軟合約

放大圖片

亞馬遜上周入稟法院，挑戰美國國防部上月把價值100億美元的雲基建合約(JEDI)授予微軟的決定。

亞馬遜雲服務部門發言人確認，上周五已提交有關呈請。但亞馬遜沒有解釋入稟理據，也要求法院禁制刊登入稟狀內容，因為涉及商業機密。

上周，美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)回應傳媒查詢時否認競投結果有偏差。微軟發表聲明，相信國防部是在公平及公正情況下授出合約。

有揣測指亞馬遜未獲授予合約，是與其行政總裁貝索斯持有經常批評總統特朗普的《華盛頓郵報》有關。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads