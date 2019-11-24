國際財經

路透報道，豪華品牌路易威登(LV)母公司法國路易威登(LVMH)已同意提高收購作價，由每股120美元增至135美元，即以總代價163億美元(1271.4億港元)，收購美國珠寶零售商蒂芙尼(Tiffany & Co.)。

報道引述消息人士稱，雙方最快周日較後時間公布有關交易。

較早時，蒂芙尼拒絕路易威登提出的每股120美元收購建議，指對方低估公司價值，但同意雙方可蹉商收購可能性。其後有傳媒報道，在路易威登調高作價後，蒂芙尼同意讓對方作財務審查。