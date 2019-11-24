國際財經

美國股市本周交易日數較正常少，因為周四為感恩節假期休市，而翌日的「黑色星期五」則提前收市。市場人士指出，中美兩國貿易談判消息、美國經濟數據、藍籌業績，以及感恩節零售銷售成績，都可能成為推動美股本周表現的主要動力。

首先，投資者將繼續觀望中美貿易談判的消息。上周末，兩國元首就貿易談判發放的訊息，都顯示雙方有意願簽訂首階段協議。不過，有分析員指出，如果美國總統特朗普簽署兩條涉及香港人權及示威的法案，可能對貿談構成負面影響。

第二項焦點是美國經濟數據。首個具瞄頭的數據是周二公布的消費者情緒指數，因為數據與即將開始的「黑色星期五」零售銷售相呼應，可以讓投資者對美國消費市道有更深入的了解。其次是周三公布的耐用品訂單，以及第三季國內生產總值終值。

第三項焦點是藍籌業績，擁有Tommy Hilfiger與Calvin Klein的PVH將於周一公布業績，百思買與惠普則於周二公布業績，其他本周公布業績的藍籌還有戴爾電腦等。

美國黃金檔期零售銷售料升4.9%

第四項焦點是「黑色星期五」零售銷售表現。有分析員指出，雖然「黑色星期五」已失去以往部分光彩，但仍足以成為美國消費者在全年黃金檔期零售表現的指標。摩根大通估計，今年黃金檔期零售零售額將上升4.9%，略高於美國全國零售協會估計的4%增幅，遠優於去年同期的1.9%升幅。

J.P. Morgan Private Bank全球股票主管Cayman Wills認為，只要周五發表關於美國黃金檔期零售數據有良好表現，美國股市出現聖誕前升市的可能性便相當高。

第五項焦點是歐羅區周五公布的消費物價指數，有關數據將成為歐洲央行新任行長拉加德，作為衡量貨幣政策的重要參考。

另外，假期前夕一般預期本周市況較淡靜，但也有關注焦點，便是聯儲局主席鮑威爾周一晚上就經濟情況發表的演說。