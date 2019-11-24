國際財經

美國股市本周踏入11月的最後一個交易周，並將迎來12月的交易月。有分析員相信，類似去年12月的大跌市，今年很可能不會重演，市場或迎接一個2019年「聖誕老人升浪」。

回顧去年第四季市況，聯儲局接連加息，打擊市場投資情緒，導致美國股市年底前曾顯著下挫。由去年9月20日至12月24日，標準普爾500指數急跌19.8%；平安夜當天，標指下滑2.7%，指數跌至全年最低位，而第四季累計跌幅更創下2008年金融海嘯以來最大單季跌幅。

LPL Financial高級策略師Ryan Detrick指出，去年聖誕節前市況慘烈，不少投資者心有餘悸，擔心今年12月的市況可能歷史重演，但他認為今年將不會重現去年的大跌市，因為全球投資氣氛大不相同，預料可能重見聖誕升市環境。

Robert W. Baird市場策略師Michael Antonelli也表示，今年美股情況與去年大不相同，首先是聯儲局方面，12月雖然不大可能再減息，但也不會加息，美股氣氛因此偏向良好；其次，全球其他證券市場氣氛普遍也偏向良好，投資者願意承擔風險，今年底美國股市市況相應較佳。歐洲Stoxx 600指數今年以來累計升幅為19%，較早時才創下四年新高。去年同期，Stoxx 600指數按年跌9%。

根據Stock Trader的Almanac統計，美國股市全年最後五個交易天與新一年度的首兩個交易天，結合起來的七個交易天平均錄得上升，投資者稱之為「聖誕老人升浪」 (Santa Claus rally)。2018年，美國股市雖然在平安夜大跌，但在上述七個交易天，標指仍錄得1.3%累計升幅。Almanac統計又顯示，如果美國股市在該七個交易天沒有錄得上升，新一年度將是投資者艱難的一年。

不過，分析相信，今年能否出現「聖誕老人升浪」，關鍵因素是貿易議題。Antonelli認為，中美兩國貿易談判進展將是美國股市12月表現的最大變數。

Nuveen投資總監Brian Nick也同意上述看法。他指出，現時離年底還有六周，中美兩國貿易談判消息反覆，也沒有簽署貿易協議的確實消息，最終結果是正或負，投資者仍難下判斷，所以今年能否出現「聖誕老人升浪」，實在難以掌握。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey持正面看法，認為只要感恩節銷情良好，「聖誕老人升浪」將會出現。