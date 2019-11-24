香港財經 國際財經

商務及經濟發展局局長邱騰華明日率領由52名工商專業和初創界別人士組成的代表團，訪問馬來西亞和泰國，推廣香港在「一帶一路」建設的眾多優勢，尋求更緊密經貿合作，並發掘新商機。

邱騰華表示，馬來西亞和泰國是東盟內發展迅速的國家，香港與兩國一直保持緊密聯繫，是次訪問將進一步加強香港與兩國的關係。

訪問期間，他將拜會中國駐馬來西亞和泰國大使，介紹香港的最新發展。

邱騰華將於29日晚上返抵香港。在他離港期間，商務及經濟發展局副局長陳百里將署理商務及經濟發展局局長職務。