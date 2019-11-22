國際財經

中美兩國元首對簽署首階段貿易協議先後展示積極態度，市場憧憬貿易爭拗有望平息，帶動美股周五造好，道指扭轉前3天跌勢，收市漲逾百點；歐股亦向好。美滙指數窄幅回升，金價持平，油價則回軟。

美股道指高開64點，升幅一度擴大至132點，盤中高見27898點；收市仍漲109點或0.39%，報27875點。標指及納指一度倒跌，收市均回升；標指上揚0.22%，收報3110點。維指攀升0.16%，收報8519點。輝瑞(Pfizer)藥廠股價抽高1.56%，為表現最強的道指成分股；3M與波音都進賬逾1%。英特爾回吐1.05%，為跌幅最大的道指成分股；油股埃克森美孚與雪佛龍都偏軟。

另一方面，召車程式公司Uber本月11日禁售期屆滿，創辦人之一卡蘭尼克(Travis Kalanick)前3天再拋售5.75億美元的持股，本月累計沽貨套現15億美元，佔其持股超過一半，並可能會賣清全部股份。Uber股價早段反覆，曾升2.3%，收市漲0.34%。至於剛公布推出首款新型全電動貨車的Tesla，似乎不被市場受落，周五股價急挫6.14%收市。

歐股普遍向好，Stoxx 600指數升0.44%；英法德三大股市分別進賬1.22%、0.2%及0.2%。

中國國家主席習近平在北京會見外國代表團時，罕有地就中美貿易關係表態，指中國不想發動貿易戰，但並不害怕貿易戰，必要時不得不打反擊戰，但中國始終積極爭取不打。習近平更首次評論中美正談判的首階段貿易協議，稱中國希望在相互尊重與平等的基礎上，與美國達成協議。另一邊廂，美國總統特朗普接受美媒訪問時稱，與中國「非常接近」(potentially very close)達成協議，但表明協議不會是對等，又形容香港政局動盪令形勢複雜化。

比特幣曾挫10%至半年低

美滙指數周五向好，美市尾段升0.27%，報98.26；日圓兌美元大致持平，每美元兌108.62日圓。英國11月綜合採購經理指數跌至3年半新低，英鎊繼續疲軟，尾段挫0.59%，兌1.2834美元；歐羅亦跌0.34%，兌1.1022美元。

紐約期金價格美市早段扭轉前兩日跌勢，一度升0.66%，收市持平，每盎斯報1463.6美元。

加密貨幣比特幣(Bitcoin)價格周五進一步下滑，最多曾插水10%至6個月新低的6798美元。

不過，商品市場對中美貿易談判仍有憂慮，國際油價從兩個月高位回軟，紐約期油收市跌1.4%，每桶報57.77美元；布蘭特期油亦跌0.90%，每桶收報63.39美元。

數據方面，Markit編製的11月美國製造業和服務業採購經理指數(PMI)初值分別報52.2和51.6，高於預期的51.4和51，亦較10月的PMI指數理想。其後密歇根大學公布的11月消費信心指數終值意外按月上升1.3，至96.8，亦勝過分析師預測的95.7。