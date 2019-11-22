國際財經

路透報道，美國第二大石油企業雪佛龍計劃重整上游開採業務，期望透過削減成本及精簡架構，作為提升利潤率的主要策略。

根據報道，集團行政總裁Michael Wirth有意把上游開採業務部門，分拆為專注包括頁岩油、液化天然氣及深水鑽油台等不同範疇的個別部門，以提升問責性與盈利能力。

報道引述消息人士稱，重整架構將涉及削減數以百計僱員。不過，有關構思仍未有定案。

雪佛龍發言人Kent Robertson回應傳媒稱，集團經常作出架構評估，以回應市場變化。