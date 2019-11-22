國際財經 即巿股評

上周四(11月14日)歐羅/美元曾跌至1.0986，創10月10日以來的逾一個月新低，但同日公布的歐羅區第三季度國內生產總值(GDP)按年上升1.2%，高於市埸預期，令歐羅跌勢放緩，加上美國10年期國債息率回落拖累美滙指數下挫，歐羅/美元最終止跌回升並連升四日，周一(11月18日)一度高見1.1087，較11月14日低位回升逾100點。

雖然其後有關於中美貿易戰的消息反反覆覆，令歐羅/美元窄幅波動，走勢呆滯，但周四(11月21日)有消息指德國對美國出口規模於第三季度意外錄得回升，鑑於之前美歐雙方於汽車與飛機等產品出現關稅糾紛，此消息大幅減低市埸對這方面的擔憂情緒，一度推動歐羅/美元升至1.1094，刷新11月5日以來的兩周新高。

不過，今日(11月22日)公布的德國和法國11月Markit製造業採購經理指數(PMI)雖優於預期，但歐羅區11月服務業PMI大跌至51.5，遠低於市場預期，而且歐洲央行行長拉加德發表的講話提及兩大挑戰，其中之一為國際貿易，顯示全球貿易前景仍不甚明朗，令歐羅區經濟增長存在隱憂。故歐羅/美元短暫反彈至1.1070後迅速下挫20點至1.1047，目前仍徘徊於1.1060附近水平，未真正擺脫1.1050至1.1100之間的整固區域。

技術分析方面，歐羅/美元於11月7日跌穿雙頂頸線1.1070水平後繼續探底，並於11月14日跌至近一個月低位1.0986，逼近雙頂的量度跌幅1.0975。其後滙價再度展開上升趨勢並連升四日，於11月21日升至兩周新高1.1094。然而，歐羅/美元已升至1.1100關口位置(由10月31日高位1.1173至11月14日低位1.0986下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，若滙價短期內未能突破1.1100的話，後市很大機會展開回調，並重新下探1.1000關口。

交易策略方面，我們根據11月12日策略於1.1000建立的歐羅/美元買盤(上望1.1140，跌穿1.0955止損)已於1.1060提前平倉，獲利60點。短期內待歐羅/美元下跌至1.0980-1.1000區域買入，上望1.1140，跌穿1.0955止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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