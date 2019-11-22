國際財經

中方釋出善意，希望中美下周啟動新一輪經貿會談，歐洲央行續推貨幣政策支持經濟，歐洲股市中段造好。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7316點，升78點或1.08%；德國DAX指數報13157點，升20點或

0.15%；法國CAC 40指數報5893點，升12點或0.21%；意大利富時MIB指數報23311點，漲31點或0.14%。

道指期貨暫報27794點，升46點。

中美貿易談判方面，《華爾街日報》引述消息人士指出，國務院副總理劉鶴上周與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)通電話時，邀請他們在下周四美國感恩節前到中國舉行新一輪經貿會談。不過，美方暗示除非中方表明會在保護知識產權、強迫技術轉移及購買農產品問題上作出承諾，否則不願意前往北京。

國家主席習近平表示，期望與美國在相互尊重及平等的基礎上，達成首階段貿易協議，強調中國不會主動發起貿易戰，但亦不怕打貿易戰，有需要時會採取反制。

數據方面，歐羅區11月製造業採購經理指數(PMI)初值為46.6，略高於預期的46.4；10月為45.9。法國11月製造業PMI初值為51.6，高於預期的50.9。法國11月製造業PMI初值為51.6，高於預期的50.9。英國11月製造業PMI初值為48.3，10月終值為49.6。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報58.33美元，跌0.25美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報63.86美元，跌0.11美元或0.17%。