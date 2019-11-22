國際財經 即巿股評

港股連跌兩日後乾彈128點，美股連跌三日，但依然於企在高位，以標指為例，昨日回落4點或0.16%，收3103，剛啱企在十天線(現也處3103)，離歷史高位3127點，只差24點或0.8%。

美股唔肯大幅調整，港股出現反彈，因市場有報道指副總理劉鶴，邀請美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)，來華舉行進一步貿易磋商的意向，令市場悲觀情緒釋放。

雖然面對面傾效率會高D，但唔代表一定傾到嘢，更何況在12月15日再加關稅死線前，雙方依然未定地點簽首階段貿易協議，明顯唔太樂觀。

有分析認為，首階段協議會「降呢」，由原先雙方最高領導人，即國家主席習近平與美國總統特朗普，換至部長級即劉鶴與萊特希澤簽署，同時協議規模會大縮，類似象徵式簽咗協議，一旦屬實，對美股現仍處高位唔太樂觀，同時也會影響港股表現。

另一方面，10年美債債息從1.94厘回落到1.77厘，反映資金開始重投美債避險。同時需留意是十年美債與聯邦基金利率息差，由兩者最近一度出現倒掛，即十年美債債息低過聯邦基金利率(上限為1.75厘)，上述是非正常現象，或暗示經濟唔妥，亦解釋為何美股升勢放慢的原因。

一旦倒掛加深形成下跌趨勢，最終會拖冧股市，情況似3月、5月及7月底的情況，但又不必加份擔心，因市場便會吹聯儲局減息，屆時息差倒掛現象會由下跌趨勢轉為喘穩甚至回升，更會再吹美國進入減息周期，令股市重拾升勢。

因此，全球股市包括美股及港股現毋須急於買貨，估計市況進一步調整將會出現，美股標指目標睇150天線，即2949點，恒指暫睇兩萬六，一旦跌穿，相信會見24899，即8月15日低位。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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