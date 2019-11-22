國際財經

中美首階段貿易協議仍具不確定性，但中方釋出善意希望再啟動新一輪會談，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報7290點，升54點或0.75%；德國DAX指數報13195點，升57點或0.44%；法國CAC 40指數報5906點，升25點或0.43%；意大利富時MIB指數報23351點，漲73點或0.34%。

道指期貨暫報27801點，升53點。

中美貿易談判方面，《華爾街日報》引述消息人士指出，國務院副總理劉鶴上周與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)通電話時，邀請他們在下周四美國感恩節到中國舉行新一輪經貿會談。

不過，美方暗示除非中方表明會在保護知識產權、強迫技術轉移及購買農產品問題上作出承諾，否則不願意前往北京。

國家主席習近平表示，期望與美國在相互尊重及平等的基礎上，達成首階段貿易協議，強調中國不會主動發起貿易戰，但亦不怕打貿易戰，有需要時會採取反制。

數據方面，德國第三季國內生產總值(GDP)確認按季增長0.1%，符合預期，受惠於強勁出口和消費。法國11月製造業採購經理指數(PMI)初值為51.6，高於預期的50.9。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報58.39美元，跌0.19美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報63.83美元，跌0.14美元或0.22%。