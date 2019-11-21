國際財經

中美貿易談判再添變數，美股周四走勢反覆偏淡，道指曾下跌逾百點，歐股亦受壓。美滙先跌後回穩，日圓持平，金價則在低位受壓，油價大幅續升。比特幣(Bitcoin)周四尾段下挫7%，顯著失守8000美元，見近期新低的7420美元。

道指早段升7點後回軟，最多挫112點，盤中低見27708點，收市仍跌54點或0.20%，報27766點；標指跌0.16%，收報3103點，與道指同告連跌三個交易日；納指回落0.24%，收報8506點，為「二連跌」。對貿易戰敏感的波音飛機公司下滑1.21%，表現之差僅次於寶潔的1.59%跌幅。油股跟隨油價上揚，埃克森美孚抽高2.41%，為升幅最大的道指成分股。

梅西百貨降全年盈測

美國梅西百貨(Macy's)第三季經調整後股東盈利2100萬美元，按年大跌74.7%，折合每股7美仙，稍好於無賺蝕的預測，但上季同店銷售按年跌3.5%，遠遜預期的1%跌幅。梅西同時下調全年營業額和盈利預測，股價早段插逾4%，收市跌逾2%。

國務院副總理劉鶴上周致電邀請美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)到北京作進一步貿易磋商，但未知美方是否答應。劉鶴周三晚上在北京出席活動時，據稱對中美能達成首階段協議表示「審慎樂觀」。

特朗普料簽署香港人權法案

美國眾議院通過參議院版本的《香港人權與自由法案》後，北京指摘美國干預中國內部事務，令中美首階段貿易協議何時能談妥更加不明朗。美國眾議院議長佩洛西已簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，兩項法案隨即送交總統特朗普。外電引述消息稱，特朗普將會簽署，使法案成為法律。

歐股亦走低，Stoxx 600指數收市跌0.40%；英股挫0.33%，德股和法股分別跌0.16%和0.22%。

美中貿易談判的拉鋸局面持續，美滙指數早段偏軟，曾跌0.21%，報97.727；尾段倒升0.04%，至97.98。日圓走勢窄位反覆，早段兌美元一度漲0.3%，到美市尾段僅持平，每美元兌108.61日圓。英鎊先升後跌，尾段兌1.2906美元，下滑0.14%；歐羅偏軟，兌1.1061美元。

金市投資者對環繞美中貿易談判忽驚忽喜的消息愈感疲累，紐約期金繼續於去年以來的低位徘徊，收市跌0.7%，每盎斯報1463.6美元。

美庫存減 油價彈逾2%

國際油價連日靠穩，紐約期油收市漲2.8%，每桶報58.58美元；布蘭特期油升2.5%，每桶收報63.97美元，同創兩個月新高。美國石油樞紐庫欣上周庫存減少230萬桶，利好油價。

勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數按周無變動，為22.7萬人，是5個月來最高，多過預期21.8萬人，前周數字向上修訂2000人至22.7萬人。

10月領先經濟指標跌0.1%，與預期相符。全美房地產協會(NAR)公布，經季節性調整後，美國10月二手樓銷售按月增1.9%，以年率計為546萬間，低於預期的549萬間。