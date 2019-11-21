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今日 04:22 國際財經

G20貿易壁壘創紀錄 WTO指全球經濟受拖累

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世界貿易組織(WTO)發表的二十國集團(G20)報告指出，G20成員在5月中至10月中期間，推出28項包括關稅與進口限制的新貿易壁壘措施，涉及總值4604億美元的商品貿易。

與2018年10月至2019年4月相比，有關限制措施涉及商品價值增加37%，攤佔全球貿易總額比例有所上升，屬於紀錄新高水平。

WTO總幹事阿澤維多(Roberto Azevedo)表示，相關限制拖累全球經濟增長、職位創造與採購能力。他促請G20領袖減少有關阻力，以免商界投資受壓抑，最終令全球經濟疲弱。

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