國際財經

美國四大百貨公司之一美思(Macy's)公布，由於國際旅客數量減少、天然較暖及商場人流量疲弱，決定今年第二度調低年度利潤預測。

消息公布後，美思股價早段跌3%。

美思指出，截至11月2日止第三季，利潤下滑75%至2100萬美元；每股盈利7美仙，分析員預期值為持平；同店銷售收益跌3.5%，是兩年來首度錄得下滑。

美思最新預期，2019年每股經調整盈利介乎2.55至2.77美元，原先為介乎2.85至3.05美元；另外，年度同店銷售收益預期介乎跌1%至1.5%，原本為最多升1%。