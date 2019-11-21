國際財經

歐美大型汽車集團快意佳士拿(FCA)主席John Elkann稱，即使通用汽車(GM)前一天對公司提出訴訟，有信心今年底仍可與法國標緻雪鐵龍(PSA)達成合併協議。

GM周三起訴FCA多年來行賄聯合汽車工人工會職員，導致公司損失巨額金錢。FCA發表聲明，認為有關訴訟毫無根據。

Elkann出席家族控股企業Exor活動時向記者表示，將以合適的態度應對GM的訴訟。他又表示，有信心FCA與PSA在年底前訂立具約束力的協議。

PSA拒評FCA訴訟及可能對合併構成的影響。