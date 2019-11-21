國際財經

市場繼續關注國際貿易局勢的進展，而經合組織維持今年全球經濟增速預期不變，但下調明年預期，投資偏審慎，美股窄幅上落。

截至本港時間晚上約11時，道指現報27774點，跌46點或0.17%；標普500指數報3102點，跌5點或0.18%；納指報8514點，跌12點或0.14%。

《華爾街日報》稍早引述消息人士報道，中國邀請美國貿易談判代表到北京進行面對面磋商，並希望可以在下周四美國感恩節假期前舉行。據報，美方官員表示願意進行面對面會談，但並未就具體日期作出承諾。不過，若中方沒有明確就知識產權保護、強制技術轉讓和農產品採購方面做出承諾，美方代表未必願意前來談判。

外媒報道，美國前財長保爾森表示，讓中國公司從美國退市有違資本主義的根基，削弱中美關係的做法不利於美國領導地位，也不利於紐約在金融領域領導地位。假若再次爆發類似2008年那樣的金融危機，中美減少合作將加重應對危機的困難程度。

另外，全球經濟前景仍然不明朗，經合組織(OECD)維持2019年全球經濟增速預期不變，但下調明年經濟增速預期0.1個百分點，至2.9%；同時，在經濟展望報告中警告，不確定性將繼續高漲，破壞增長前景。今年全球經濟將以金融危機以來最慢速度增長。

聯儲局稍早公布的會議紀要顯示，聯儲局官員普遍認為，除非經濟狀況發生重大變化，否則可能不需要再次減息。

歐股方面，英國富時100指數報7212點，跌50點或0.69%；德國DAX指數報13134點，跌23點或0.18%；法國CAC 40指數報5878點，跌15點或0.27%；意大利富時MIB指數報23300點，跌51點或0.22%。