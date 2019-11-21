國際財經

市場關注中美貿易談判進展，美股早段走軟。

截至本港時間晚上約10時40分，道指報27778點，跌42點或0.15%；標普500指數報3109點，升1點或0.03%；納指報8516點，跌10點或0.12%。

中美貿易談判方面，《華爾街日報》報道，中國國務院副總理在上周與美國官員通話時，表達了邀請美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)來華舉行進一步貿易磋商的意向，並希望可以在美國感恩節前舉行。

美國總統特朗普稍早表示，在兩國貿易談判上，中國未能達致讓美國滿意的程度，惟稱美方繼續與中國進行貿易磋商，中國希望達成協議，問題是他想不想達成協議。

《南華早報》引述接近特朗普政府消息人士稱，若中美難以在12月15日前達成貿易協議，美國可能至少會推遲原定12月15日生效的新關稅，因為兩國已經站到達成第一階段協議的門口。

外電引述知情人士表示，劉鶴周三晚間參加創新經濟論壇晚宴時稱，對與美國達成第一階段貿易協議持「謹慎樂觀」態度。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數22.7萬人，按周持平，預期為21.8萬人。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報57.75美元，升0.74美元或1.3%；倫敦布蘭特期油報63.02美元，升0.62美元或0.99%。