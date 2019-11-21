國際財經

美國最大百貨公司Macy's公布，第三季盈利200萬元(美元．下同)，按年挫96.77%；撇除特殊項目，每股盈利7仙，優於市場預期。

期內，收入51.73億元，低於市場預期，減少4.27%；同店銷售跌3.5%，跌幅超出預期，亦是兩年來首次下跌，主要是受到天氣和暖及個別商場人流差拖累。

Macy's把全年同店銷售預測，由持平至增長1%，調低至下跌1%至1.5%；全年每股盈利預測亦由2.85至3.05元，下調至2.57至2.77元，是年內第二次下調。