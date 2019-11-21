熱門：

今日 22:09 國際財經

Macy's第三季盈利挫97% 勝預期

放大圖片

美國最大百貨公司Macy's公布，第三季盈利200萬元(美元．下同)，按年挫96.77%；撇除特殊項目，每股盈利7仙，優於市場預期。

期內，收入51.73億元，低於市場預期，減少4.27%；同店銷售跌3.5%，跌幅超出預期，亦是兩年來首次下跌，主要是受到天氣和暖及個別商場人流差拖累。

Macy's把全年同店銷售預測，由持平至增長1%，調低至下跌1%至1.5%；全年每股盈利預測亦由2.85至3.05元，下調至2.57至2.77元，是年內第二次下調。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads