國際財經

市場仍關注中美貿易談判前景，以及美國通過涉港法案，會否令第一階段協議推遲簽署，歐洲股市中段持續走軟。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7224點，跌37點或0.52%；德國DAX指數報13121點，跌36點或0.28%；法國CAC 40指數報5877點，跌16點或0.28%；意大利富時MIB指數報23313點，跌38點或0.16%。

道指期貨暫報27806點，升6點。

中美貿易談判方面，《華爾街日報》報道，中國國務院副總理在上周與美國官員通話時，表達了邀請美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)來華舉行進一步貿易磋商的意向，並希望可以在美國感恩節前舉行。

美國總統特朗普稍早表示，在兩國貿易談判上，中國未能達致讓美國滿意的程度，惟稱美方繼續與中國進行貿易磋商，中國希望達成協議，問題是他想不想達成協議。

外電引述知情人士表示，劉鶴周三晚間參加創新經濟論壇晚宴時稱，對與美國達成第一階段貿易協議持「謹慎樂觀」態度。

數據方面，英國10月公共部門淨借款為105.09億英鎊，高於預期的86億英鎊。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報56.9美元，跌0.11美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報62.27美元，跌0.13美元或0.21%。