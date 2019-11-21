熱門：

今日 18:39 國際財經

歐股中段續軟 關注貿協簽署情況

放大圖片

市場仍關注中美貿易談判前景，以及美國通過涉港法案，會否令第一階段協議推遲簽署，歐洲股市中段持續走軟。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7224點，跌37點或0.52%；德國DAX指數報13121點，跌36點或0.28%；法國CAC 40指數報5877點，跌16點或0.28%；意大利富時MIB指數報23313點，跌38點或0.16%。

道指期貨暫報27806點，升6點。

中美貿易談判方面，《華爾街日報》報道，中國國務院副總理在上周與美國官員通話時，表達了邀請美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)來華舉行進一步貿易磋商的意向，並希望可以在美國感恩節前舉行。

美國總統特朗普稍早表示，在兩國貿易談判上，中國未能達致讓美國滿意的程度，惟稱美方繼續與中國進行貿易磋商，中國希望達成協議，問題是他想不想達成協議。

外電引述知情人士表示，劉鶴周三晚間參加創新經濟論壇晚宴時稱，對與美國達成第一階段貿易協議持「謹慎樂觀」態度。

數據方面，英國10月公共部門淨借款為105.09億英鎊，高於預期的86億英鎊。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報56.9美元，跌0.11美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報62.27美元，跌0.13美元或0.21%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads