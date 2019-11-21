國際財經

倫敦金上周初受中美貿易談判順利及英國選戰等因素拖累而走軟，曾於上周二(11月12日)一度跌至逾三個月低位1445.46美元。不過，美國國債息率於上周開始顯著回落，美國10年期國債息率於今日(11月21日)跌至1.724%，在9個交易日內的回調幅度達25基點，11月起的升幅幾乎全部被蒸發。美滙指數受此拖累曾連跌四日，而倫敦金則因此企穩於1450美元支持之上。

另一方面，中美貿易談判波折重重，亦持續為金價帶來支持。本周一(11月18日)傳出消息指，由於美國總統特朗普不願取消向中國貨加徵的關稅，中方對中美達成貿易協議感到悲觀。雖然特朗普昨日(11月20日)指美方仍正與中方商討敲定首階段貿易協議，但之前他已警告若未能簽定協議的話則會再增加對華貨品的關稅。市埸對於中美能否達成協議充滿不確定性，市埸消息亦指年內或未能簽訂。在不確定性增加下，倫敦金始終受到一定買盤的追棒，並於昨日升至1478.66美元，創11月7日以來的近兩周新高。

值得留意的是，美國聯儲局於今日凌晨公布10月貨幣政策會議紀要，指美國經濟存在下行風險，但現時利率水平已經妥當，並排除仿效歐日央行采取負利率政策的可能性。不過，紀要內容較為溫和，除了短期內減息的機會減少外，並沒有明確的方向，金價在紀要公布後沒有太大的波動，目前於1470美元附近窄幅波動。

技術分析方面，倫敦金於上周自三個月低位1445.46美元顯著回升，曾連升三日，但始終未能突破1478至1480阻力區域(由11月1日高位1515.90美元至11月12日低位1445.46美元下跌浪的50%回吐水平)。目前金價雖形成小型上升通道，但若不能在短期內突破1480美元，並跌穿1465美元水平，或有可能形成下跌旗形，後市則很大機會再度展開下跌浪，進一步下探1450美元甚至1405美元附近。

交易策略方面，我們根據11月14日策略已於1478美元沽出倫敦金（下望1450美元，升穿1483美元止損）。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供