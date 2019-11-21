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今日 16:18 國際財經

松下據報2021年前終止液晶面板生產

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外媒報道，日本松下(Panasonic)今日敲定在2021年之前，撤出液晶面板製造業務的方針。

據悉，兵庫縣姬路市的工廠，將會改為車載電池基地，人員將進行重新安置。這家工廠自2010年啟動量產平板電視用液晶面板，但由於業績低迷，2016年撤出電視面板業務，僅生產醫療用面板等。

不過，液晶面板由於競爭激化導致盈利惡化，松下的該業務似乎長期虧損。

此前松下已經一直推進閒置工廠的再利用，例如把工廠的一部分改為生產電池等，故預計本次變動對業績的影響輕微。

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