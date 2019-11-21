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今日 07:05 國際財經

LVMH傳提價收購Tiffany 獲准查賬

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路透報道，路易威登(LV)母公司法國路易威登(LVMH)已同意提高收購作價，由每股120美元增至130美元，令到該公司可審閱美國珠寶零售商蒂芙尼(Tiffany & Co.)的賬目。

消息人士指出，兩間公司仍在商討收購事宜，不確定一定可以達成協議。LVMH與Tiffany拒評上述消息。

LVMH在今年10月底提出，以145億美元(1131億港元)收購Tiffany，Tiffany其後表示收購價太低，促請對方提高作價。按照130美元計算，Tiffany市值為157億美元(1225億港元)。

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