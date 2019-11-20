國際財經

北京周三譴責美國參議院通過《香港人權與民主法案》，粗暴干涉香港事務和中國內政，令市場擔心中美關係惡化，影響到貿易談判前景。《華爾街日報》引述消息指中美今年內難以簽訂首階段貿易協議。美國總統特朗普周二曾警告，如果無法與中國達成貿易協議，將進一步提高關稅。消息拖累美股無法守住周二所創的新高，道指周三最多下跌258點或0.9%，即市低見27675點。貿易敏感貨幣下跌推高美元，金價則回軟。

道指收市仍挫112點或0.40%，報27821點；家得寶(Home Depot)和3M領跌，分別下滑2.2%和1.7%；蘋果與Caterpillar都回吐逾1%。標指跌0.38%，收報3108點，即市最多倒退0.9%。納指下挫0.51%，收報8526點，盤中最多曾跌1.2%。金融股表現最差，跌0.5%。美國兩大連鎖零售商Target和Lowe's業績理想，同時上調全年盈利預測，帶動股價分別上揚逾14.06%及3.91%，但對大市沒有幫助。

交易員亦密切注視國會民主黨人針對特朗普進行的彈劾調查，儘管他們認為事件不會令金融市場受壓，因為參議院通過彈劾的可能性仍然很微，不過調查有機會影響特朗普明年大選的勝算。

美銀估貿易風險續發酵

亞歐股疲弱，泛歐Stoxx 600指數跌0.41%，所有板塊均向下。三大股市方面，英股跌0.84%，德股挫0.48%，法股則微跌0.25%。MSCI亞太指數(不計日本)下滑0.7%，日股收低0.6%。

美滙指數升0.06%，報97.92；美元兌歐羅上揚0.05%，報1.1075美元。澳元和加元等貿易敏感貨幣均疲軟，澳元跌0.42%，加元則挫0.3%。日圓和金價變動不大，日圓兌美元偏軟在108.62日圓附近。紐約期金收市回落10美仙，至每盎斯1474.2美元；聯儲局公布議息紀錄後，跌至1471.50美元。

市場擔心中美貿易問題打擊石油需求，後來傳出伊朗派艦隊到阿丁灣的消息，促使油價由跌轉升，紐約期油反彈3.4%，每桶收報57.11美元，布蘭特期油升2.5%，收報62.40美元。

聯儲局於香港時間周四凌晨3時公布10月份會議紀錄，大部分委員認為，美國經濟前景正面，貿易緊張與地緣局勢的困擾有所紓緩，除非聯儲局發現經濟前景有明顯重新評估的需要，否則現行貨幣政策宜保持不變。美銀美林分析稱，全球貿易風險繼續發酵，將迫使聯儲局在明年進一步強化寬鬆行動，最終導致美元回軟。