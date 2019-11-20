國際財經

美國原油庫存升幅較市場預期小，國際油價扳升。有傳媒稱中美兩國可能無法在今年內達成首階段貿易協議，則使油價升勢受到限制。

紐約12月期油收市升1.9美元或3.4%，每桶報57.11美元，是11月1日以來最大單日升幅。該款期油合約周三屆滿，將成為現貨月份合約的1月期油收市升1.66美元或3%，每桶報57.01美元。倫敦布蘭特1月期油收市升1.49美元或2.5%，每桶報62.40美元。

美國能源資訊局(EIA)較早時公布，上周原油庫存增加140萬桶，是連續第四周錄得上升，也高於分析員預測的160萬桶，但少於美國石油協會(API) 前一天統計得出的600萬桶。

EIA又指出，上周汽油與精煉油庫存分別增加180萬桶與減少100萬桶，市場預期為增加75萬桶與減少140萬桶。

Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir表示，EIA數據大致符合預期，但是增幅未有如API數據般高，對於油市而言是利好消息。

ClipperData研究部董事Matt Smith相信，EIA庫存連升四周，是煉油廠提升產能預備度過冬天需求高峰期的前奏，也與有油管減少運輸量以及美國逐步釋出戰略石油儲備行動有關連，未必反映需求放緩，市場對原油需求的憂慮降溫，觸發油價反彈。