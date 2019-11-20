國際財經

市場聚焦美國聯儲局稍候公布的10月貨幣政策會議紀要，美股早段窄幅回軟，中段有報道稱，中美兩國可能無法在今年底前落實首階段貿易協議，消息拖累美股跌幅加劇，道指下滑超過200點，納指跌幅逾1%。

截至本港時間凌晨約2時12分，道指報27694點，跌239點或0.86%；標普500指數報3102點，跌17點或0.57%；納指報8475點，跌95點或1.11%。對貿易戰敏感的股份受壓，蘋果股價下挫1.96%，英特爾回落1.42%，重型機械股Caterpillar都跌1.67%。

投資者今晚聚焦美國聯儲局會議紀要，以尋找未來貨幣政策和聯儲局立場的訊號。在上次會議上，聯儲局一如預期宣布減息25點子，同時暗示減息周期暫告段落。會議紀要或將提供決策者們關於未來政策路徑的更多看法，可能還會提及未來回購計劃的相關細節。

美銀美林分析指出，全球貿易風險繼續發酵的前景，將倒逼聯儲局在明年進一步強化寬鬆行動，而這會最終對美元走勢造成利空。

儲局對經濟前景料謹慎

有分析認為，聯儲局的貨幣政策會議紀要重點料分為三部分，第一是重申不預設政策路徑，第二是貨幣政策立場仍將取決於經濟數據表現，第三是強調系列風險，對經濟前景維持謹慎立場。

另外，市場仍關注國際貿易關係的不確定性，特朗普周二在會議上，發表有關貿易協議的講話令投資者情緒緊張。他稱，如果未能與中國簽署貿易協議，將向中國貨加徵關稅，但指中國仍然期望與美國簽署貿易協議。分析師稱，特朗普的講話令股市受挫，因為市場預計對方將針對美國的行動作出強硬回應。

美元滙價造好，兌日圓升0.05%，至108.59日圓；ICE美滙指數反彈0.13%，報97.98。歐羅下滑0.14%，報1.1065美元。

油價彈升，紐約期油上揚3.18%，每桶報57.11美元；布蘭特期油抽高3.04%，報60.30美元。