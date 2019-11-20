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Lowe’s調高年度盈利預測 股價上揚

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美國最大建材零售集團之一Lowe’s公布第三季業績，調高年度利潤預測，紓緩了市場對同業家得寶(Home Depot)業績差過預期的憂慮。

消息公布後，Lowe’s股價早段扳升近6%。

Lowe’s表示，截至11月1日止第三季，每股經調整盈利為1.41美元，優於預期的1.35美元；同店銷售收益升幅為2.2%，低於分析員估計的3.1%；邊際利潤率為8.96%，一年前同期為5.5%。

Lowe’sy調高2019年每股經調整盈利預測，由5.45至5.65美元修訂為5.63至5.7美元。

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