國際財經

市場聚焦聯儲局稍候公布的10月貨幣政策會議紀要，加上美國總統特朗普的講話，使有關國際貿易協議進展的樂觀預期降溫，投資者缺乏方向，美股持續下滑。

截至本港時間晚上約11時01分，道指現報27875點，跌58點或0.21%；標普500指數報3116點，跌4點或0.13%；納指報8565點，跌5點或0.06%。

投資者今晚聚焦美國聯儲局會議紀要，以尋找未來貨幣政策和聯儲局立場的訊號。在上次會議上，聯儲局一如預期宣布減息25點子，同時暗示減息周期暫告段落。會議紀要或將提供決策者們關於未來政策路徑的更多看法，可能還會提及未來回購計劃的相關細節。

美銀美林分析指出，全球貿易風險繼續發酵的前景，將倒逼聯儲局在明年進一步強化寬鬆行動，而這會最終對美元走勢造成利空。

有分析認為，聯儲局的貨幣政策會議紀要重點料分為三部分，第一是重申不預設政策路徑，第二是貨幣政策立場仍將取決於經濟數據表現，第三是強調系列風險，對經濟前景維持謹慎立場。

另外，市場仍關注國際貿易關係的不確定性，特朗普周二在會議上，發表有關貿易協議的講話令投資者情緒緊張。他稱，如果未能與中國簽署貿易協議，將向中國貨加徵關稅，但指中國仍然期望與美國簽署貿易協議。分析師稱，特朗普的講話令股市受挫，因為市場預計對方將針對美國的行動作出強硬回應。

歐股方面，英國富時100指數報7247點，跌76點或1.04%；德國DAX指數報13165點，跌55點或0.42%；法國CAC 40指數報5894點，跌14點或0.25%；意大利富時MIB指數報23349點，升19點或0.09%。